Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев разозлил россиян тем, что в первый день весны записал молчаливое видео в сине-желтой куртке, чем спровоцировал обвинения в поддержке Украины. Он также включил песню Михаила Круга «Весна опять пришла» и посоветовал подписчикам больше улыбаться.

Дмитрий Нагиев — один из самых ярких и талантливых актеров в России. Он известен не только своими ролями в кино и на телевидении, но и как успешный продюсер, сценарист и ведущий.

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец был военным, а мать работала медсестрой. В детстве Нагиев мечтал стать хоккеистом, но после травмы руки он решил попробовать свои силы в актерском деле.

Свою карьеру Нагиев начал в театре. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино им. Н. К. Черкасова и присоединился к труппе Ленинградского театра комедии. В 1993 году Нагиев переехал в Москву и начал работать в Московском театре сатиры.

В кино Нагиев дебютировал в 1990 году в фильме «Интервью у вампира». Он получил первую серьезную роль в 1993 году в фильме «Особенности национальной охоты». Однако настоящую славу ему принесли роли в комедиях, таких как «Жмурки» (2005), «Сваты» (2008) и «Кухня» (2012-2017). Он также снимался в сериалах и телепередачах, включая «Счастливы вместе» и «Мужское / Женское».

Но Нагиев — не только актер. Он также известен как телеведущий. В 2003 году он начал вести программу «На ночь глядя» на канале НТВ. С 2005 года он является ведущим шоу «Минута славы». Кроме того, Нагиев является продюсером многих телепередач, включая «Голос» и «Танцы».

Нагиев также проявил себя как сценарист. Он написал сценарии к фильмам «Жмурки» и «Сваты».