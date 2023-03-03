В ближайшее время Украина получит крупную партию боеприпасов

Главное: В ближайшие недели Украина получит боеприпасы от ЕС. На миллиард евро.

Детали: Украина получит в ближайшие недели боеприпасы от ЕС на миллиард евро. Об этом пишет издание Financial Times.

Средства выделили из Европейского фонда.

Отмечается, что наша страна получит снаряды после того, как Брюссель предложил компенсацию странам, которые предоставили снаряды из своих запасов.

В публикации говорится, что все страны ЕС, кроме Дании, присоединились к проекту, который прокладывает путь к общим закупкам запасных частей.

Сообщается также: «Киев ясно дал понять, что его самая насущная потребность, поскольку он стремится сдержать новое наступление России, это артиллерийские боеприпасы, особенно 155-мм гаубичные снаряды».

Подчеркивается: «Российские военные ежедневно выпускают в четыре раза больше снарядов, чем Украина. В предложении дипломатической службы ЕС предлагается выделить миллиард евро из существующего фонда, который используется для возмещения средств, связанных с закупками оружия для Украины».

Как ожидается, оборонное агентство ЕС проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе: известно, что двенадцать компаний производят 155-мм снаряды, их также производит Норвегия.

Информируется, что страны ЕС изо всех сил пытались обеспечить достаточное количество оружия для поддержания возможностей Украины, потому что их собственные запасы заканчиваются, а оборонная промышленность не в состоянии быстро их заменить.

В минувший четверг послы обсудили предложение об использовании Европейского фонда мира, фонда, созданного за счет национальных взносов, который с февраля прошлого года профинансировал поставки оружия в Украину на сумму 3,6 миллиарда евро.

В статье говорится: «В краткосрочной перспективе будет возмещено до 90% стоимости боеприпасов. Затем ставка возмещения будет неуклонно снижаться примерно до 40%, что соответствует текущему среднему показателю. Кроме того, совместная целевая группа по закупкам будет размещать заказы на замену боеприпасов. 26 государств-членов ЕС плюс Норвегия присоединились к этой зарождающейся платформе закупок, которая будет платить за боеприпасы».

Отмечается, что ЕС также поможет производителям оружия увеличить производство, возможно, делая инвестиции в новые заводы.

Напоминается, что в прошлом году Европейская комиссия разработала план прямых инвестиций в оружейные заводы по образцу своей политики в отношении вакцин во время пандемии коронавируса.

Резюмируется: «Хотя бюджет ЕС нельзя использовать для прямой закупки оружия, его можно инвестировать в промышленные мощности. Брюссель выделил 500 миллионов евро, чтобы помочь странам сотрудничать в закупках оружия и повысить конкурентоспособность и эффективность оборонной промышленности. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что она работает над планом поставок боеприпасов в Украину».

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