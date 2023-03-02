Украина может получить французские истребители Mirage

Главное: Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage. Себастьян Лекорню объяснил, что передача таких самолетов имеет ряд трудностей, однако их могут решить в будущем.

Детали: Франция рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. Подготовку пилотов могут провести в Польше. Об этом сообщает французский телеканал ВMFTV.

СМИ отметило, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню ответил на вопрос представителей французского Сената о планах Парижа по передаче Киеву 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 истребителей Mirage 2000-C, а также о возможных учениях украинских пилотов в Варшаве.

Лекарню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. Однако он добавил, что Запад работает над тем, чтобы передавать Украине больше боеприпасов.

Вместе с тем, глава ведомства добавил, что «с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению». Кроме того, он напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что никаких табу у страны нет.

По его словам, трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, подготовкой экипажа и возможностями технического обслуживания. Решение этих проблем расчитано на отдаленное будущее.

Отметим, авиапарк Военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей, из них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D. Также 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции.

Франция ныне выводит Mirage из эксплуатации и заменяет их самолетами Rafale.

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