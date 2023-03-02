В России во время испытаний взорвался военный самолет Ил-76

Главное: В России при испытаниях взорвался самолет Ил-76. Шесть человек пострадали, один из них умер от полученных травм.

Детали: Военно-транспортный самолет Ил-76 МД взорвался при испытаниях на авиазаводе в Ульяновске. Вследствие чего погиб один человек. Об этом сообщает Baza.

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло на авиационном заводе «ИЛ-Авиастар». Там с помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа самолета. В этот момент произошла разгерметизация, и корпус воздушного судна разрушился.

В результате ЧП шестеро работников пострадали, один из них умер от полученных травм.

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