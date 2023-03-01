В Украине заблокировали почти 20 каналов группировки ЧВК Редан, 700 человек задержаны

Главное: В Украине заблокированы 18 каналов и групп новой молодежной группировки ЧВК Редан. 700 несовершеннолетних задержаны. Это произошло после того как в разных регионах страны состоялось около 30 собраний ЧВК Редан.

Детали: В Украине заблокированы 18 каналов и групп ЧВК Редан. Более 700 человек (в основном, несовершеннолетних) «пригласили» в отделения полиции. Об этом заявил начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан, сообщает тг-канал Нацполиции.

«Искусственное распространение такой субкультуры — попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность», — заявил Богдан.

По его словам, всего за два дня в разных регионах государства состоялось около 30 собраний участников ЧВК Редан.

«Оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники финансирования, администраторов этих информационных каналов и организаторов массовых мероприятий», — сообщил Богдан.

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