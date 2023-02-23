Священники Полтавской епархии УПЦ передали гуманитарную помощь в зону боевых действий

Двойник Путина: миф или реальность
Война травмировала 1,5 миллиона украинских детей, — ЮНИСЕФ
Буданов объяснил, почему РФ будет вынуждена вывести войска из Украины
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Новый штамм коронавируса зафиксирован в четырех областях Украины
Украинцев в очередной раз предупредили об опасности в ближайшие дни
Жертвами войны в Украине стали 9 655 мирных граждан
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 145 850 солдат
Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам
Украинцам готовят очень неприятный тарифный сюрприз
Кремль может мобилизовать еще миллион человек, — немецкая разведка