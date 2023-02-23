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Новости > Священники Полтавской епархии УПЦ передали гуманитарную помощь в зону боевых действий

Священники Полтавской епархии УПЦ передали гуманитарную помощь в зону боевых действий

Александра Кудрявцева
23.02.23 16:30
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Священники Полтавской епархии УПЦ передали гуманитарную помощь в зону боевых действий
Главное: Полтавской епархии Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, Защитникам Украины из Полтавщины доставили продукты питания, средства жизнеобеспечения, медикаменты и транспортное средство.
 
По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, гуманитарный груз в зону активных боевых действий доставили координатор Гуманитарного центра УПЕ протоиерей Михаил Волощук вместе с настоятелем Петро-Павловского храма села Селещина протоиереем Любомиром Лозюком, волонтером Александром Касьяном и при поддержке неравнодушных волонтеров Полтавщины и волонтеров ОО «Закарпатские газды».
 
Как сообщалось ранее, в Полтавской епархии священники и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Великая Багачка собрали и передали гуманитарную помощь для защитников Украины.
 
В тему: Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь Святогорской лавре.
 

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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