Священники Полтавской епархии УПЦ передали гуманитарную помощь в зону боевых действий

Главное: Полтавской епархии Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для защитников Украины.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, гуманитарный груз в зону активных боевых действий доставили координатор Гуманитарного центра УПЕ протоиерей Михаил Волощук вместе с настоятелем Петро-Павловского храма села Селещина протоиереем Любомиром Лозюком, волонтером Александром Касьяном и при поддержке неравнодушных волонтеров Полтавщины и волонтеров ОО «Закарпатские газды».

Как сообщалось ранее, в Полтавской епархии священники и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Великая Багачка собрали и передали гуманитарную помощь для защитников Украины.