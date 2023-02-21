Киевлян снова обманули — метро на Виноградарь не будет, - СМИ

Пиарщики мэра столицы Кличко начали кампанию по «отбеливанию» директора КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского. Пару последних дней на интернет-ресурсы пиарщики Кличко «заливают новость», что якобы будет строиться метро на массив Виноградарь (которое и так уже 5-й год как строится). Они действуют на опережение ситуации, когда уже якобы украдены крупные бюджетные средства командой Брагинского, пишут «Новости без границ».

К этому якобы причастны также его родственники, так называемая ОПГ Павлики (лидеры Кирилл и Александр). Сначала они якобы украли около 500 миллионов гривен якобы на закупке оборудования, которого нет в природе. Правоохранители, кстати, его тоже нигде не нашли, но нашли схему вывода всей суммы в оффшор.

Затем, несмотря на войну и экономию государством средств, якобы украли еще более 500 миллионов гривен, накупив новых «Мерседесов» и других ценностей. А когда коррумпированные правоохранители начали «сливать» команде Брагинского информацию о том, что скоро, возможно, Брагинскому придет время за все отвечать, то пиарщики Кличко якобы и придумали, как «вдувать» в уши киевлян информация о «строительстве тоннеля» (его построили еще 2 года назад). Также пошли страшилки о неких «техногенных авариях». Они фактически предупреждают киевлян, что деньги в очередной раз просто зароют в землю.

Но, как пишет упомянутое издание, «общественность столицы этого больше не допустит. В Украине уже есть зарубежные ревизоры, все материалы хищения на этом строительстве будут им предоставлены. Есть и вопрос к правоохранителям, почему до сих пор не сидят члены „ОПГ Павлики“ (родственники Брагинского). Мало того, еще перед Новым годом-2023 они незаконно получили на свою компанию „Теплоэнергоавтоматика“ 70 миллионов гривен из бюджета столицы на какую-то „корректировку“... Где эта компания, поглотившая 500 миллионов гривен, никто объяснить не может. Почему Смирнов, бывший менеджер той самой „Теплоэнергоавтоматики“, сейчас руководит дирекцией строительства КП „Киевский метрополитен“, почему Смирнов с Брагинским до сих пор не за решеткой за мародерство во время войны, за хищение 500 миллионов гривен, покупку „Мерседесов“ и прочего? Или, возможно, правоохранители в теме и доле? К тому же Брагинского неоднократно замечали в компании стражей порядка... Общественность не даст коррупционерам просто так выйти безнаказанными из этой кражи в общей сложности на миллиард! Сегодня уже конец февраля-23, а деньги они украли еще в октябре-22, прошло более 4 месяцев. А Брагинский только сегодня начал рассказывать новые „сказочки“ о каком-то строительстве. Как говорится, „кина не будет“! Как Кличко будет отвираться перед зарубежными инвесторами, уже никто не знает, при том что они ему просто больше не верят».