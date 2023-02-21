В Беларуси вводят смертную казнь за госизмену

Главное: Минск утвердил смертную казнь за госизмену. Казнь может быть применена к «должностным лицам, занимающим госдолжность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление».

Детали: Палата представителей Беларуси во втором чтении утвердила проект изменений в Уголовный кодекс, которым предусматривается введение казни за госизмену. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Reform.by.

Отмечается, что смертная казнь может быть применена к «должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренный статьей 356 УК Государственная измена».

Кроме того, увеличен штраф «за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства».

Его размер составит до 50 тысяч (2,7 млн. гривен). В настоящее время максимальный размер штрафа — пять тысяч белорусских рублей (73 тысячи гривен).

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