Резников анонсировал передачу Украине дальнобойных ракет

Главное: Дальнобойные снаряды для ВСУ должны поступить в течение первого полугодия. Однако не факт, что это будут ATACMS.

Детали: Украина получит дальнобойные ракеты от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Бабель, которое было опубликовано 20 февраля.

По его словам, снаряды должны поступить в течение первого полугодия.

«Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся за 120-150, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться — и мы дотянемся», — отметил глава Минобороны.

Насчет бомб GLSDB с системой самонаведения, обещанных США, Резников прогнозов не дал.

«Есть время, которое определено в заказе завода... Но опять-таки: для меня было принципиально, что это решение принято и они о нем объявили. Потому что параллельно проходят другие переговоры с другими партнерами по другим интересным вещам. И они будут раньше», — подчеркнул министр.

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