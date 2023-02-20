Папуасы взяли в плен профессора из Австралии и его коллег

Главное: В Папуа-Новой Гвинее произошел громкий инцидент. Тут в лапы к местным бандитам попал профессор из Австралии и трое его коллег.

Детали: Неприятный инцидент случился в Папуа-Новой Гвинее. Местные бандиты схватили и удерживают профессора из Австралии и его троих коллег.

Как сообщают австралийские власти, их взяли в заложники.

Произошло это в отдаленном районе страны, куда они приехали работать.

Информируетсыя, что за освобождение австралийского профессора, координатора программы в Папуа-Новой Гвинее и двух выпускников Университета Папуа-Новой Гвинеи папуасы потребовали выкуп.

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