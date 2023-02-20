На Крымском мосту произошло кровавое ДТП – погибли люди

Главное: На Крымском посту произошло смертельное ДТП. Погибли три человека.

Детали: Утром понедельника, 20 февраля, на Крымском мосту произошло кровавое ДТП. Его жертвами стали три человека, также сообщается об одном пострадавшем, которого госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1.

Российские чиновники аннексированного украинского полуострова говорят, что авария случилась на подъезде к аркам со стороны Крыма.

Известно, что водитель ВАЗ-2112, 1996-го года рождения, двигавшийся в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с Hyundai Starex под управлением водителя 1970-го года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062.

Погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку – 24-летняя девушка и 32-летний мужчина.

Водителя Hyundai доставили в больницу.

В ВАЗ-2106 никто не пострадал.

Движение транспорта на Крымском мосту пока не открыто,

В тему: За подрыв Крымского моста задержаны и подвергаются пыткам 22 гражданина России.