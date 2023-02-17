Россия меняет тактику обстрелов, пытаясь снизить расход ракет, — ОП

Главное: Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия ищет новую тактику для обстрелов. Российские оккупанты в настоящее время пытаются снизить расход своих ракет, считает он.

Детали: Россия ищет новую тактику для обстрелов Украины, с целью снизить ракетные расходы. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью 24 каналу в четверг, 16 февраля.

«Они (россияне, — ред.) действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не очень на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются Калибры, Искандеры, Ониксы, — считает представитель ОП.

По его словам, независимо от того, какую тактику россияне начнут использовать, в этом нет никакого военного смысла.

«Давайте зафиксируем, что россияне понимают это. Так же, как обстрелы Харькова, Запорожья, особенно Херсона — это не о войне, это просто о том, чтобы уничтожать гражданское. Просто об убийстве, осознанном убийстве украинцев», — подчеркнул советник главы ОП.

Оккупанты понимают, что с военной точки зрения, нет никакого смысла атаковать даже критическую инфраструктуру Украины, отметил он.

«Потому что уже 15 массированная каскадная атака крылатыми ракетами не дает хотя бы чего-то с точки зрения достижения результатов, например, заблэкаутить нашу энергосистему. Они сегодня это тоже понимают. Они просто бьют по нам, чтобы просто бить», — добавил он.

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