Зеленский прокомментировал масштабное наступление РФ

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала очередное наступление. Глава государства объяснил, что в настоящее время атаки РФ происходят на нескольких направлениях.

Детали: Российское наступление уже началось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС News, опубликованном в четверг, 16 февраля.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — отметил он.

ВСУ продолжают оборону до момента, пока не начнется контрнаступление, добавил глава государства.

В связи с этим, Украине необходимо больше вооружений от Запада, отметил украинский лидер и добавил, что в этом вопросе Украина все же разочарована скоростью поставок западного вооружения.

«Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — объяснил он.

Зеленский также отмел компромиссы по окончанию войны.

«Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», — объяснил он.

Глава государства также надеется, что Беларусь не присоединится к войне.

«Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем», — подытожил президент Украины.

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