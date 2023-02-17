В Кремле ломают голову над тем, как не дать Путину подцепить какой-то вирус

Главное: Проблема возможного заражения Владимира Путина будоражит Кремль. Обещают принять меры.

Детали: Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал угрозу его заражения вирусами по время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Это произойдет в Гостином дворе в Москве.

Чиновник сказал: «Он будет защищен на должном уровне. Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты».

Комментируя вспышку коронавируса среди депутатов Госдумы, он заявил: «Если люди болеют, то, конечно, нужно сидеть дома и болеть. Хуже прийти больным и кого-то заражать. Все должны тут соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег».

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