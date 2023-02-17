Британцы назвали свою цифру потерь России в Украине

Главное: Министерство обороны Великобритании назвало свою цифру потерь РФ в войне. Это 40-60 тысяч солдат.

Детали: Министерство обороны Великобритании озвучило свою цифру потерь россиян в войне в Украине. По их данным, это 40-60 тысяч солдат.

С учетом раненых потери России оцениваются до 200 тысяч людей.

Подчеркивается, что особенно высокие потери (до 50%) личного состава у ЧВК «Вагнер».

Информируется, что существенный рост потерь случился после объявления частичной мобилизации среди россиян.

Сообщается, что на потерях сказывается низкий уровень медицинского обеспечения воинских подразделений.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 141 260 солдат.