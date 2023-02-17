В Минобороны подвели итоги Рамштайна

Главное: Глава Минобороны отметил, что «бронированный кулак» Украины укрепляется. И в скором времени он сможет выполнить свои задачи.

Детали: Украинская делегация в четверг, 16 февраля, завершила в Брюсселе двухдневную работу в рамках Рамштайна. В скором времени «бронированный кулак» сможет решать поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Facebook-странице.

По его словам, результаты встречи оптимистичны:

— угрозы с неба получат лучший отпор;

— войско будет лучше снабжено боеприпасами;

— больше наших воинов получат качественную подготовку.

«Главное — укрепляется „бронированный кулак“, который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба», — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Чиновник добавил, что украинская делегация также поднимала вопрос о практических аспектах «танковой коалиции». Резников отметил, что стороны сделали важные шаги для реализации этой инициативы.

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