В Минобороны подвели итоги Рамштайна

Главное: Глава Минобороны отметил, что «бронированный кулак» Украины укрепляется. И в скором времени он сможет выполнить свои задачи.
Детали: Украинская делегация в четверг, 16 февраля, завершила в Брюсселе двухдневную работу в рамках Рамштайна. В скором времени «бронированный кулак» сможет решать поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Facebook-странице.
По его словам, результаты встречи оптимистичны:
— угрозы с неба получат лучший отпор;
— войско будет лучше снабжено боеприпасами;
— больше наших воинов получат качественную подготовку.
«Главное — укрепляется „бронированный кулак“, который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба», — подчеркнул глава Минобороны Украины.
Чиновник добавил, что украинская делегация также поднимала вопрос о практических аспектах «танковой коалиции». Резников отметил, что стороны сделали важные шаги для реализации этой инициативы.
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