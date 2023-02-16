Россия «перевоспитывает» тысячи украинских детей в спецлагерях, — The Gardian

Главное: РФ «перевоспитывает» тысячи украинских детей. Речь идет о депортированных украинских детях, которые были насильственно или обманным путем вывезены за пределы страны.

Детали: Россия удерживает по меньшей мере шесть тысяч украинских детей в лагерях, где их «политически перевоспитывают». Об этом во вторник, 14 февраля, говорится в докладе исследователей из Йельского университета, пишет The Gardian.

Специалисты пишут, что существует по меньшей мере 43 лагеря, где содержат таких детей. Они расположены во временно захваченном Крыму и России.

Среди детей есть те, кто имел родителей или опекунов, а также те, кого Россия объявила сиротами.

Как отмечается в докладе, младшему из обнаруженных детей всего четыре месяца, а в некоторых лагерях военную подготовку проходили дети в возрасте 14 лет.

Исследователи сообщают, что некоторых детей успели усыновить российские семьи или их передали на попеченье в семьи в РФ.

«Это является явным нарушением 4-й Женевской конвенции», — заявил один из исследователей Натаниэль Реймонд.

Он отметил, что РФ таким образом совершает геноцид в Украине, поскольку передача детей с целью изменения или ликвидации национальной идентичности может являться составным актом преступления геноцида.

В тему: Россия депортировала из Украины более 16 тысяч детей.