В Броварах девочка выпала с 14 этажа. Спасти ее не удалось

Главное: В Броварах погибла девочка, упавшая с 14-го этажа. Причиной несчастного случая может быть самоубийство, сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Детали: Сегодня, 16 февраля, в Броварах Киевской области после падения с 14-го этажа погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Все обстоятельства инцидента выясняются. Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство. Выражаю соболезнования близким погибшей и призываю родителей ответственно относиться к воспитанию детей, их психологическому состоянию и досугу», — говорится в сообщении.

В тему: В Броварах трехлетний мальчик погиб, упав с седьмого этажа.