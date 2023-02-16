Россия хочет реализовать «план Б» по Украине, — Данилов

Главное: Россия попытается реализовать в Украине «корейский сценарий». Такое разделение нашей страны предложил Кремлю и будет продвигать экс-нардеп Виктор Медведчук.

Детали: Россия не может полностью захватить Украину, поэтому попытается реализовать «корейский сценарий», который предложил экс-нардеп Виктор Медведчук, лишенный украинского гражданства. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС, которое было опубликовано 16 февраля.

«Перед Россией сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. В Кремле уже поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и они сейчас будут делать план „Б“, создавать так называемую „вторую Украину“. Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессионал по Украине, но таковым не является, он просто предатель», — подчеркнул глава СНБО.

Данилов считает, что Медведчук, а также отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут «давать предложение о создании двух стран».

Как пишет ВВС, он не назвал конкретные фамилии, однако намекнул, что речь идет о действующих депутатах ОПЗЖ.

Цель России, по мнению секретаря СНБО, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать идею раздела Украины.

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