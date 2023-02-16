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Новости > В Киев приехала звезда «Игры престолов»

В Киев приехала звезда «Игры престолов»

Агата Кловская
16.02.23 14:52
86
В Киев приехала звезда «Игры престолов»

Главное: Звезда сериала «Игра престолов» Джек Глисон приехал в Киев. Знаменитость будет собирать средства для помощи бойцам ВСУ.

Детали: Известный ирландский актер Джек Глисон, который прославился ролью Джоффри Баратеона в культовом сериале «Игра престолов», приехал в Киев. В Украине он пробудет до 19 февраля. Об этом сообщила режиссер Екатерина Чепура в Facebook.

Она уже успела сфотографироваться со звездой у станции метро Арсенальная.

Недавно Глисон говорил, что привезет с собой пикап для ВСУ.

«Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а потом на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже в душе радуюсь тому, что нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Нужно использовать свой профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия иметь такой дар», — отметил актер.

Известно, что 16 февраля у запланирована встреча с публикой. Она пройдет в Киевском академическом театре юного зрителя, а средства, вырученные от мероприятия, будут переданы на нужды ВСУ.

Также в этот день пройдет еще одно благотворительное мероприятие с участием украинских и иностранных актеров, которые воспроизведут одну из сцен Игры престолов. Сцена будет транслироваться онлайн. Все донаты также пойдут на нужды нашим защитникам.

В тему: «Игра престолов» может получить продолжение.

Тэги: Киев, общество, Игра престолов, Джек Глисон

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