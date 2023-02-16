«Барселона» вляпалась в серьезный скандал

Главное: «Барселону» могут исключить из чемпионата Испании. Каталонский клуб может серьезно пострадать из-за всплывшего судейского скандала.

Детали: Испанской «Барселоне» грозят серьезные санкции со стороны руководства Ла Лиги. Клуб могут даже исключить из соревнований, а все из-за судейского скандала, разгоревшегося в Испании.

По информации издания La Sexta, оказалось, что каталонцы заплатили вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре около полутора миллионов евро с 2016 по 2018 год.

А началось это «сотрудничество» еще раньше. Всего мужчина получил от «сине-гранатовых» около 5 млн евро, начиная с 2003 года. В определенный период времени 95% оборота компании Dasnil 95, которая принадлежит чиновнику, составляли платежи от «Барселоны».

Сам чиновник отвергает любые обвинения в коррупции, заявляя, что лишь оказывал консультационные услуги, а «Барселона» уточнила, что покупала у Негрейры отчеты о судействе и молодых игроках.

Также руководство каталонского клуба предупредило, что подаст в суд на любого, кто нанесет ущерб имиджу команде возможными инсинуациями, которые могут возникнуть в результате публикации этой информации.

Впрочем, если суд таки увидит в действиях «Барселоны» коррупционную составляющую, то команде грозят крупные штрафы, лишение очков и возможно исключение из Ла Лиги.

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