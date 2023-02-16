На Винничине священники УПЦ приобрели автомобиль для защитников Украины

Главное: Священники Винницкого района приобрели автомобиль для Вооруженных сил Украины.

Детали: Усилиями священников и церковных общин УПЦ сел Зарванцы, Ксаверовки, Майдан, Дашковцы, Лысогора и Якушинцы были собраны средства и приобретен автомобиль для нужд ВСУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Священнослужители собрались вместе на молитву и освятили машину. Автомобиль передали воину Александру, подразделение которого выполняет боевые задания на разных участках фронта.

«Автомобиль доверха запаковали вкусностями для собратьев Александра, также передали собственноручно изготовленные окопные свечи. Молимся о наших воинах, пусть Господь дарует нам победный мир», — отметили в епархии.

В тему: Волонтеры УПЦ передали более тонны гуманитарной помощи жителям Бахмутского района.