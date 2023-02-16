В США оценили, когда Россия будет готова к масштабному наступлению

Главное: Намерения России начать сейчас широкомасштабное наступление — это скорее желание Кремля, чем реальные возможности путинских войск. К такому мнению пришли высокопоставленные военные чиновники США и Великобритании.

Детали: Россия начинает новое наступление на востоке Украины, но США и их союзники скептически относятся к тому, что Москва накопила живую силу и ресурсы, чтобы достичь значительных успехов. Об этом заявили CNN представители США, Великобритании и Украины.

«Это, пожалуй, более амбициозно, чем реалистично», — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Несмотря на увеличение численности российских сил, западные союзники Украины не видят доказательств достаточных изменений в их способности проводить масштабные военные операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий.

В Вооруженных силах США заявили, что российским военным понадобится время до мая, чтобы восстановить силы для длительного наступления, но российские лидеры хотели бы действовать быстрее.

«США теперь считают вероятным то, что российские войска начали двигаться, несмотря на готовность к этому, из-за политического давления со стороны Кремля», — сказал CNN высокопоставленный американский военный чиновник.

Маловероятно, что российские войска будут лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они будут особенно успешными, утверждает высокопоставленный британский чиновник.

«Они собрали достаточно живой силы, чтобы взять один-два небольших города на Донбассе, но это все», — сказал высокопоставленный украинский дипломат.

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