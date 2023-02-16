Число жертв землетрясений в Турции и Сирии приблизилось к 42000

Главное: Общее число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло 41987 человек. Поисково-спасательные работы в двух странах продолжаются, под завалами продолжают находить живых людей.

Детали: Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 42 тысячам человек. Об этом сообщили местные власти и СМИ.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), в Турции погибли 36187 человек и 108068 пострадали

Отмечается, что с момента первого землетрясения в регионе зафиксировано более 4,3 тысячи повторных подземных толчков.

На данный момент более 216 тысяч лиц временно переселены из зоны бедствия.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Дамаск и ООН, жертвами стихии в Сирии стали более 5800 человек.

Таким образом, общее число погибших в двух странах достигло 41987 человек.

В тему: В ВОЗ оценили масштабы бедствия из-за землетрясения в Турции.