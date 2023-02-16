Лукашенко готов воевать на стороне РФ. Но есть условие

Главное: Лукашенко заявил, что в случае нападения он готов нанести «жесточайший ответ». При этом он уточнил, что это касается не только Украины, но и других стран.

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну. Об этом сообщает Белта.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», — отметил он.

Глава правящего режима Беларуси добавил, что в случае нападения он готов нанести «жесточайший ответ», уточнив, что это касается не только Украины, но и других стран.

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