В Канаде закрыли самый большой в мире каток

Главное: В Оттаве закрыли самый большой в мире каток. Причина – аномально высокая температура воздуха.

Детали: В Оттаве (Канада) был закрыт самый большой в мире каток с естественным льдом Skateway. Как пишет издание The Washington Post, причиной этому стала аномальная высокая как для зимы температура воздуха, которая нередко становится плюсовой.

Отмечается, что закрытие популярного катка произошло впервые за полвека.

Эксперты говорят, что он может функционировать лишь при наличии льда толщиной не менее тридцати сантиметров. Для этого десять-четырнадцать дней должна держаться температура в 10-20 градусов мороза.

Сейчас же лед является слишком тонким для катания.

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