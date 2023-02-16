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Новости > Ученый заявил, что скорость вращения Земли сильно увеличилась

Ученый заявил, что скорость вращения Земли сильно увеличилась

Александр Панько
16.02.23 15:32
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Ученый заявил, что скорость вращения Земли сильно увеличилась

Главное: Скорость вращения Земли выросла. Ученый поведал, к чему это приведет.

Детали: Российский ученый Виталий Пальчиков, которого цитируют местные СМИ, заявил о том, что за последние годы скорость вращения Земли «аномальным образом увеличивается». По его словам, это приведет к тому, что уже через пять лет, к 2028-му году, для компенсации данного эффекта нужно будет вычесть одну секунду из длины суток.

Поясняется: «Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли».

Эксперт добавил: «Сейчас исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли нет, но оно когда-нибудь появится. Еще одна гипотеза связана с тем, что выпадение аномального количества осадков приводит к ускорению вращения Земли, а испарение осадков, наоборот, к замедлению. Однако эти эффекты не компенсируют друг друга».

Поясняется, что одним из последствий ускорения вращения Земли стало то, что 29 июня 2022-го года стал самым коротким днем в истории.

Резюмируется: «Ускорение Земли аномально, а до недавнего времени наша планета замедлялась. Для того чтобы компенсировать снижение ее скорости вращения, с 1970-х годов в рамках коррекций ввели дополнительные 37 секунд».

В тему: Население Земли перевалило за восемь миллиардов человек.

Тэги: ученые, время, мир, Земля, наука

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