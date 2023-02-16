Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 140 460 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 140 460 солдат. Уничтожено 3 296 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 16 февраля.

Сообщается, что погибли уже 140 460 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 296 танков, 6 517 боевых бронированных машин, 2 306 артиллерийских систем, 466 реактивных систем залпового огня, 239 средств ПВО, 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 012 БПЛА оперативно-тактического уровня, 857 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 167 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 219 единиц специальной техники.

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