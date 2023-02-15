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Новости > Представлен 10 пакет антироссийских санкций

Представлен 10 пакет антироссийских санкций

Агата Кловская
15.02.23 14:52
113
Представлен 10 пакет антироссийских санкций

Главное: ЕК представила 10 пакет санкций против России. Евросоюз нацелился на многие промышленные товары, которые нужны России, и которые она не может получить из других стран, таких как Китай.

Детали: Еврокомиссия официально предложила к одобрению государствами-членами ЕС 10 пакет санкций против России в связи с ее агрессивной войной против Украины. Об этом сообщается на сайте ЕК в среду, 15 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский президент Владимир Путин не только ведет жестокую войну на поле боя, но и атакует мирных жителей, поэтому он должен заплатить за это.

«Во-первых, мы предлагаем дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров», — сказала она.

В частности, ЕС нацеливается на многие промышленные товары, которые нужны России, и которые она не может получить из других стран, таких как Китай. Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин и двигателей, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также товарах для строительного сектора, которые могут применять российские военные, такие как антенны или краны.

«Во-вторых, мы и дальше будем ограничивать экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Мы предлагаем экспортный контроль 47 компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты, вертолеты», — сказала президент Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС впервые в истории решил добавить структуры третьих стран, которые используются Россией для обхода санкций.

Так, Иранская революционная гвардия предоставляет России беспилотники Shahed для нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому ЕС добавляет семь иранских организаций в список. Блок готов и дальше вводить санкции против стран, которые поставляют Россию важные технологии.

Кроме того, ЕС вводит санкции против российских пропагандистов наравне с политическими и военными руководителями России. Речь идет о более чем 100 новых именах в списке.

Также Евросоюз вводит новые меры по предотвращению обхода санкций.

«Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются спрятаться или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центрального банка. Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят. Это очень важно, учитывая возможное использование государственных активов России для финансирования реконструкции Украины», — сказала фон дер Ляйен.

Она призвала государства ЕС быстро принять этот новый пакет санкций. По ее словам, цель состоит в том, чтобы вместе с партнерами по G7 ввести дополнительные серьезные санкции до 24 февраля — ровно через год после того, как Путин начал свою имперскую войну против Украины.

В тему: Стало известно, что войдет в очередной пакет антироссийских санкций.

Тэги: Россия, санкции, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен

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