Восстановление энергообъектов идет рекордными темпами, — «Укрэнерго»

Главное: Восстановление энергообъектов идет рекордными темпами, которых никто даже не ожидал до начала войны, заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. При этом он призвал украинцев и дальше экономно потреблять электроэнергию.

Детали: В Украине научились выполнять восстановительные работы поврежденных энергообъектов и инфраструктуры после обстрелов России в разы быстрее, чем это было в мирное время. Благодаря этому и улучшается ситуация в энергосистеме, сказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во вторник, 14 февраля.

«Восстановление идет рекордными темпами, которых никто даже не ожидал до начала вторжения. Мы выполняем все восстановительные работы в несколько раз быстрее, чем раньше, чем нормативные сроки. То есть просто нужно время, чтобы все узкие места в сети устранить. Это обязательно произойдет, мы не прекращаем работу ни на минуту», — заявил он в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что сейчас ограничения могут быть в некоторых районах Одессы или Киева, но они не носят катастрофического характера.

«Надеюсь, нам удастся в ближайшее время избавиться и от этих ограничений», — отметил Кудрицкий.

При этом он призвал украинцев и дальше экономно потреблять электроэнергию, особенно в случае похолодания или новых повреждений энергосистемы в результате обстрелов.

«Если мы перестанем экономить, это тоже станет таким фактором, который может усложнить сбалансирование энергосистемы», — предупредил глава «Укрэнерго».

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