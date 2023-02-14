Пентагон обещает помочь Украине весной перейти в контрнаступление

Главное: Союзники обещают помочь украинской армии весной перейти в контрнаступление. Для этого нам будут продолжать оказывать поддержку в борьбе с российской агрессией.

Детали: Страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате Рамштайн.

«Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (касательно военной поддержки Украины). Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной», — заявил Остин.

Он заверил, что страны-партнеры будут делать все необходимое, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.

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