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Новости > Telegram-канал «Джокер» адмініструє людина Корбана і списочник партії "Слуга народу", - джерело

Telegram-канал «Джокер» адмініструє людина Корбана і списочник партії "Слуга народу", - джерело

Автор: «Фраза»
11.02.23 11:31
116
Telegram-канал «Джокер» адмініструє людина Корбана і списочник партії "Слуга народу", - джерело

Скандальний Telegram-канал «Джокер», здається, належить голові партії «УКРОП» Геннадію Корбану, про що раніше інформував нардеп Олександр Дубінський. А головний адміністратор цього каналу, як повідоми лиджерела у кіберполіції — нібито член партії «Слуга народу» Кравець Роман Олександрович.

Згідно з опублікованим раніше СН списком партії, Кравець перебуває в ньому під номером 153. На виборах до Ради у 2019 році він не пройшов, але може стати народним депутатом України, якщо хтось із чинних нардепів — «слуг» складе із себе повноваження.

Роман Кравець, за даними порталу «Генштаб», «народився в Херсон, але працює і проживає у Дніпрі. На громадських засадах він був виконавчим директором у ГО „Дніпропетровська обласна молодіжна рада“. Крім того, Роман — заступник директора з інформаційних технологій та безпеки у компанії „ССЛ Консалтинг“, яка належить племіннику Геннадія Корбана, громадянину Ізраїлю — Ігорю Бірману. Останній паралельно являється засновником ще цілої низки підконтрольних Корбану підприємств у Дніпрі».

Телеграм-канал «Джокер» прославився тим, що видаючи себе за голову ОП або генпрокурора, вів приватні листування з народними депутатами, які потім публікував.

Сьогодні у «Джокері» понад 88 тис. підписників. Канал часто захищає інтереси Корбана, критикуючи Банкову. Наприклад, канал стверджував, що свідчення з Корбана у «справі судді Чауса» нібито вибивали «за вказівкою голови ОП Андрія Єрмака».

Також «Джокер» критикує рішення президента України Володимира Зеленського про позбавлення Корбана українського громадянства. Відповідний указ канал називає — «фейковим», а самого Корбана через це рішення, — «першою жертвою війни» в Україні.

Тэги: Геннадий Корбан, Киберполиция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Телеграм

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