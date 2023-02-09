В Киеве ухудшилось качество воздуха

Главное: В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Причиной ухудшения состояния воздуха называют совокупность метеорологических факторов, в том числе низкую скорость ветра.

Детали: Сегодня, 9 февраля, в Киеве зафиксировано значиетельное ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме», — говорится в сообщении.

Причиной ухудшения состояния воздуха называют совокупность метеорологических факторов, в том числе низкую скорость ветра.

Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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