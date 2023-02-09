Компания Walt Disney хочет уволить тысячи сотрудников

Главное: Компания Walt Disney сокращает своих сотрудников. Это семь тысяч человек.

Детали: Американская компания Walt Disney тоже прибегла к массовому сокращению сотрудников. Без работы останутся семь тысяч человек.

Как заявил генеральный директор предприятия Роберт Айгер в ходе телеконференции с участием инвесторов, его руководство хочет провести реорганизацию.

По плану обновленной структуры организации, появятся три подразделения: первое будет отвечать за большую часть контента в сфере кино и телевидения, второе – за спортивные программы, третье за тематические парки и продажу товаров.

Таким образом, руководство компании рассчитывает сэкономить порядка 5,5 миллиарда долларов.

Информируется, что компания уволит семь тысяч сотрудников, что составляет примерно 3% от общей численности ее штата.

В тему: Компания IBM готовит массовое сокращение сотрудников.