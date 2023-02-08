Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сунак обещает Украине поддержу до победы уже в этом году

Сунак обещает Украине поддержу до победы уже в этом году

Агата Кловская
08.02.23 15:58
146
Сунак обещает Украине поддержу до победы уже в этом году

Главное: Британский премьер Риши Сунак обещает до конца поддерживать Украину. Победу над РФ, по его словам, нужно обеспечить уже в этом году.

Детали: Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение «агрессии» президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленско в Лондон, сообщает BBC.

Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он согласился с тем, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.

Как пишет The Telegraph, Сунак также отметил, что Британия поддерживает Украину, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году.

«Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины», — сказал британский премьер.

В тему: Британия готова предоставить Украине дальнобойное оружие.

Тэги: Украина, Великобритания, Победа, Риши Сунак, война в Украине

Комментарии

Статьи

08.02.23 14:47

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
08.02.23 19:18

Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как устроена итальянская мафия?
Как устроена итальянская мафия?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.02.23 17:05

В Полтаве священники УПЦ передали помощь в психиатрическую больницу
08.02.23 16:54

Шольц летит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном, — СМИ
08.02.23 16:30

Под Киевом школьник утонул, провалившись под лед водоема
08.02.23 16:20

ВОЗ предупредила об опасности для кормящих женщин и младенцев
08.02.23 15:35

Стало известно, сколько россиян отказалось от гражданства в прошлом году
08.02.23 15:34

Германия передала новый пакет военной помощи для ВСУ
08.02.23 14:57

Лондон ввел санкции против близких к Путину бизнесменов
08.02.23 14:51

Зеленский завтра выступит в Европарламенте, — СМИ
08.02.23 14:25

Более половины одесситов сидят без света
08.02.23 14:07

Microsoft ввела глобальные новшества для своих пользователей
08.02.23 16:54

Шольц летит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном, — СМИ
08.02.23 13:20

Британия готова предоставить Украине дальнобойное оружие
08.02.23 12:46

Число жертв землетрясения в Турции стремительно растет
08.02.23 11:39

Зеленский отправился в Великобританию, — Sky News
08.02.23 11:07

В Украине «умер» один из банков
08.02.23 09:51

Берлин дал добро на отправку в Украину около 200 танков Leopard 1
08.02.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 134 100 солдат
07.02.23 14:33

Землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек
07.02.23 12:35

Рада назначила нового главу МВД
07.02.23 11:33

Рада назначила нового главу СБУ
04.02.23 14:42

Археологи нашли средневековое погребение женщины, которая пережила трепанацию черепа и «родила» в гробу
02.02.23 15:11

Ученые хотят клонировать шерстистых мамонтов
02.02.23 14:51

В разведке раскрыли ближайшие планы Путина в Украине
02.02.23 15:21

В энергосистеме Украины снизился дефицит электроэнергии, — «Укрэнерго»
03.02.23 17:06

В НБУ рассказали об еще одной неприятности для страны
02.02.23 14:24

Шмыгаль рассказал, сколько денег на восстановление нужно Украине в этом году
04.02.23 11:12

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 130 590 солдат
02.02.23 15:07

В Японии впервые за двадцать лет… вырос уровень преступности
02.02.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 129 030 солдат
03.02.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 129 870 солдат
Фото и Видео
Появилось видео, как жена Байдена целует другого мужчину... в губы
Появилось видео, как жена Байдена целует другого мужчину... в губы
Появилось видео, как жена Байдена целует другого мужчину... в губы
Появилось видео, как жена Байдена целует другого мужчину... в губы
В России загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»
В России загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»
Сильнейшее за сорок лет землетрясение произошло в Нью-Йорке
Сильнейшее за сорок лет землетрясение произошло в Нью-Йорке
Появилось видео Михалкова после реанимации
Появилось видео Михалкова после реанимации
Опубликовано эпичное видео уничтожения российского танка
Опубликовано эпичное видео уничтожения российского танка
Жертвами мощного оползня в Перу стали десятки людей
Жертвами мощного оползня в Перу стали десятки людей
У берегов Вьетнама сгорели тысячи новеньких авто
У берегов Вьетнама сгорели тысячи новеньких авто
В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
В Казахстане произошло мощное землетрясение
В Казахстане произошло мощное землетрясение
Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек
Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек
fraza.com
Новости блогосферы
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.