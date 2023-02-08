Сунак обещает Украине поддержу до победы уже в этом году

Главное: Британский премьер Риши Сунак обещает до конца поддерживать Украину. Победу над РФ, по его словам, нужно обеспечить уже в этом году.

Детали: Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение «агрессии» президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленско в Лондон, сообщает BBC.

Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он согласился с тем, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.

Как пишет The Telegraph, Сунак также отметил, что Британия поддерживает Украину, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году.

«Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины», — сказал британский премьер.

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