В Украине «умер» один из банков

Главное: «Банк Форвард» признан банкротом. Решение НБУ.

Детали: В Украине обанкротилось еще одно финансовое учреждение. Это «Форвард Банк».

Так, во вторник, 7 февраля, НБУ принял решение отнести его к категории неплатежеспособных.

Уточняется, что за исключением двух дочерних российских банков, это только третий банк, обанкротившийся с начала войны.

Информируется, что доля финансового учреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, из-за чего его отнесение к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора нашей страны.

Поясняется, что такое решение было принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовыми актами НБУ после отнесения его к категории проблемных.

Резюмируется: «Учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО «Банк Форвард» капитализации».

В тему: Устойчивость украинских банков решили проверить.