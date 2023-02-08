Форвард «Шахтера» в Турции одним ударом «вырубил» российского провокатора, — СМИ

Главное: По информации СМИ, форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан проучил россиянина за провокацию. Инцидент возник в гостинице в Турции.

Детали: Форвард украинской сборной и донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан на сборах в Турции проучил россиянина за провокацию. Об этом сообщает издание «Взбирна» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, инцидент возник в гостинице в Турции, где у «Шахтера» запланировано тренировочное собрание.

В том же отеле поселились несколько граждан России. Однажды они под хмельком, увидев Сикана в футбольной форме «горняков», начали его провоцировать. Они выкрикивали «Слава России».

В свою очередь Сикан, без раздумий, одним ударом в лицо «вырубил провокатора». Последнего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Известно, что россиянин пришел в себя, однако не смог узнать обидчика.

Примечательно, что хотя источник уверяет в правдивости данной информации, добавляет, что могут быть определенные неточности.

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