Из России в Украину удалось вернуть более сотни детей

Главное: 128 детей вернули из России в Украину. С начала войны.

Детали: С начала войны в Украину из России удалось вернуть 128 детей, которых вывезли незаконно. Об этом поведала начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, сообщает «Укринформ».

Уточняется, что более полусотни этих детей вместе с родителями сейчас находятся в Странах ЕС.

Чиновник рассказала: «Их возвращение это работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом».

Подчеркивается, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают, поэтому для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества.

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