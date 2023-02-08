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Новости > Берлин дал добро на отправку в Украину около 200 танков Leopard 1

Берлин дал добро на отправку в Украину около 200 танков Leopard 1

Александр Панько
08.02.23 09:51
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Берлин дал добро на отправку в Украину около 200 танков Leopard 1

Главное: Германия разрешила поставки Leopard 1 для Украины. Немецкие оборонные компании получили лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для ВСУ.

Детали: Власти Германии выдали разрешение на экспорт боевых танков Leopard 1 A5 для нужд армии Украины. Об этом сообщается на сайте федерального правительства во вторник, 7 февраля.

«Правительство поддерживает Украину в рамках европейского альянса и в тесной координации с международными партнерами, поставляя основные боевые танки Leopard 1 A5 для законной самообороны против агрессивной войны РФ, которая противоречит международному праву», — говорится в сообщении.

Указано, что Министерство экономики и защиты климата (BMWK), как формально ответственный лицензирующий орган, выдало немецким оборонным компаниям лицензии на экспорт до 178 танков. Но сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

«Финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских вооруженных сил осуществляется в тесной координации с европейскими странами-партнерами Германии», — добавили в правительстве.

В тему: Списанные датские танки Leopard 1A5 будут приведены в порядок и отправлены в Украину.

Тэги: Германия, Украина, общество, танки, война в Украине, Leopard 1

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