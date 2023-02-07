Дания передаст Украине свои «Леопарды»

Главное: Списанные датские танки Leopard 1A5 будут приведены в порядок и отправлены в Украину. Эти танки больше не являются частью обороны Дании.

Детали: Правительство Дании планирует передать Украине танки Leopard 1A5. Об этом сообщает издание DR Nyheder.

Списанные датские танки Leopard 1A5 будут очищены от пыли, подготовлены и отправлены на поле боя в Украине.

Издание отмечает, что танки больше не являются частью обороны Дании. Они были проданы в 2010 году компании FFG в Фленсбурге, Германия. Но они до сих пор находятся в Дании.

Ожидается, что первые танки поступят в течение нескольких месяцев.

Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая менее мощная, чем у современных танков Leopard 2 Вооруженных сил. Более старые модели также не так хорошо бронированы, то есть защищены от обстрелов и взрывчатки, отмечает издание.

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