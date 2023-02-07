Главное: Во временно оккупированном Мариуполе в районе порта прогремели мощные взрывы. Недавно оккупанты завезли туда технику и ПВО.

Детали: Сегодня, 7 февраля, днем в Мариуполе прогремели мощные взрывы в районе порта, куда оккупанты завезли технику и системы ПВО. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Куда недавно оккупанты завезли технику и ПВО», — написал он.

По его словам, в настоящее время подробности устанавливаются.

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