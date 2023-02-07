В ООН высказались о шансах на мир между Украиной и РФ

Главное: Шансы на мир между Украиной и РФ уменьшаются. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он также опасается повышения уровня эскалации на фоне войны.

Детали: Шансы на мир между Украиной и Россией уменьшаются. В то же время, вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на Генассамблее ООН в понедельник, 6 февраля.

«Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти... Я боюсь, что мир не идет во сне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами», — утверждает генсек.

По его мнению, мир был бы гарантирован, если бы «каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН».

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