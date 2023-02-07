Главное: Землетрясение в Турции и Сирии потенциально повлияет на множество людей в двух странах. В том числе на пять миллионов из уязвимых групп, подчеркнули в ВОЗ.

Детали: Мощное землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек. Об этом 7 февраля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адельхайд Маршанг, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

«Обзорные карты показывают, что потенциально 23 миллиона людей могут испытать влияние (землетрясения), в том числе около пяти миллионов из уязвимых групп населения», — отметила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что основные трудности в ближайшей и среднесрочной перспективе могут испытать жители Сирии.

Маршанг добавила, что спасатели в Турции и Сирии пережили мороз, повторные толчки и рушащиеся здания, пока доставали из-под завалов выживших.

По данным турецких властей, которые наводит Habere Guven, стихийное бедствие непосредственно повлияло на 13,5 миллиона человек в десяти провинциях страны.

Как отметил министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Мурат Курум, ликвидация последствий землетрясения продолжается.

В тему: В ВОЗ дали пугающий прогноз по числу жертв землетрясения в Турции.