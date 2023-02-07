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Новости > Российские спортСМИ заявили, что приход Андрея Шевченко в УАФ поможет им вернутся в чемпионаты УЕФА

Российские спортСМИ заявили, что приход Андрея Шевченко в УАФ поможет им вернутся в чемпионаты УЕФА

Автор: «Фраза»
07.02.23 14:09
185
Российские спортСМИ заявили, что приход Андрея Шевченко в УАФ поможет им вернутся в чемпионаты УЕФА

Российские сборные по футболу хотят вернуться в международные турниры УЕФА. И спортивные росСМИ полагают, что в этом им поможет Андрей Шевченко. Его они назвали лояльным к РФ из-за связей с олигархом Абрамовичем и братьями Суркисами, пишет издание Sovsport.ru.

Так, портал утверждает что главными противниками возврата РФС в европейский футбол выступают Украина и Польша. А буквально блокирует этот процесс — президент УАФ Андрея Павелко. Именно поэтому, в РФ хотели бы, чтобы Павелко на посту руководителя УАФ заменил бывший звёздный украинский футболист Андрей Шевченко.

«Для РФС выгодно чтобы в качестве президента УАФ от Украины в Португалию поехал именно Андрей Шевченко, имеющий менее агрессивную позицию к России, благодаря общему бизнесу в России с Романом Абрамовичем», — пишут россияне.

Причину лояльности Шевченко к РФ, они видят в его тесных связях с Абрамовичем и братьями Суркисами. Андрея Шевченко с Романом Абрамовичем в далеком 2003 году познакомил консультант по его футбольным делам, тоже выходец из Украины, футбольный функционер Герман Ткаченко. Он сопровождал трансферы большинства игроков «Динамо» (Киев).

Отмечается, что весной 2022 года, когда евробюрократы внесли опального олигарха в санкционные списки, Андрей Шевченко вместе с режиссером Александром Роднянским через свои связи в офисе президента Украины привлекли Абрамовича к участию в обмене пленными и налаживанию диалога между двумя странами, чтобы повысить его статус и уменьшить санкционное давление на бизнесмена. 

На Шевченко россияне возлагают надежды. «Чтобы началось возвращение РФС в УЕФА, Андрею Шевченко необходимо возглавить украинский Дом футбола и смягчить тон украинской стороны в отношении РФС. Далее в Ньоне и Цюрихе антироссийские заговорщики будут посговорчивей», — планируют россияне.

Кроме того, положительную роль в лоббировании интересов РФС на европейской арене, по мнению российской прессы, должно сыграть пожертвование Абрамовича в 2,3 млрд фунтов на помощь Украине.

«Сумма в 2,3 млрд фунтов от продажи „Челси“, которая через спецфонд пойдет на помощь жертвам конфликта на Украине, должна сыграть положительную роль в факторе участия Абрамовича, как в переговорном процессе, так и лоббировании интересов РФС на европейской арене. Если Абрамович с Шевченко, Хиддинком, Колосковым, братьями Суркисами, Германом Ткаченко и компанией не решат вопрос с возвращением в еврозону, тогда РФС изменит маршрут и начет поход в Азиатскую Конфедерацию», — пишет Sovsport.ru.

Кроме прочего, портал также упоминает инцидент в Катаре, когда ФИФА не позволило транслировать с экранов стадиона обращение президента Украины Владимира Зеленского к мировому сообществу. По версии российского спортивного ресурса, Шевченко ничего не предпринял, для того, чтобы видео Зеленского показали во время ЧМ.

«...поприсутствовав на полуфинале Франция — Марокко, Андрей Шевченко не предпринял никаких усилий, чтобы уговорить главу ФИФА Джанни Инфантино поставить ролик обращения президента Украины в телетрансляцию финального матча. Показ которого вредил бы имиджу российских властей. Максимум, что сделал — групповое фото с Кака и Джанни», — сказано в статье.

Напомним, что в конце прошлого года со стороны неназванных лиц происходили попытки провести внеочередной конгресс УАФ с целью переизбрания Павелко. Но такие «выборы» противоречили уставам УЕФА. В международной футбольной организации тогда предупредили Шевченко, что не признают его легитимными президентом украинской ассоциации.

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, Россия, УЕФА, спорт, Андрей Павелко, УАФ

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