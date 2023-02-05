Священники Киевской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь на Харьковщину

Главное: Священники Киевской епархии Украинской Православной Церкви совершили духовно-гуманитарную миссию на север Харьковской области.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священнослужители и волонтеры посетили город Волчанск, город Большой Бурлук, город Белый Колодец, села Лиман, Синельниково, Симиновка, Графское, Рубежное, Вильча.

Людей в зоне боевых действий посетили благочинный Ирпенского благочиния протоиерей Александр Федоричко и глава отдела по делам семьи Киевской епархии протоиерей Алексей Годун. Миссию сопровождал местный священник протоиерей Игорь Клименко.

Гуманитарный груз в четвертый раз передали благотворительный Фонд Польской Автокефальной Православной Церкви Элеос в сотрудничестве с Американской Православной Церковью и Международным Фондом IOCC. Также в организации Миссии принял участие митрополит Львовский и Галицкий Филарет, передавший лекарство от Львовской епархии. Кроме того, помощь была собрана и передана многими волонтерами и людьми доброй воли.