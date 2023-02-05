Винницкая епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 131 290 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 130 590 солдат
Германия поставит в Украину еще одну партию танков Leopard
Олимпиаду-2024 могут бойкотировать около 40 стран
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Следующие 6 месяцев войны в Украине будут критическими, – директор ЦРУ
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В оккупированном Энергодаре взорвали автомобиль с пророссийским чиновником
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 129 870 солдат