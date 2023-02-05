Винницкая епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим

Главное: Винницкая епархия Украинской Православной Церкви Защитникам Украины вещи первой необходимости и продукты питания.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, в Браиловском женском монастыре изготовлено большое количество выпечки, пирожков и штрудлей для того, чтобы передать их нашим украинским военным на восток.

«Сестры Браиловской обители с большим подъемом и энтузиазмом изготовляли выпечку днем и ночью, не щадя своих физических сил. Однако все это они делают с любовью и искренней материнской поддержкой наших защитников», — говорится в сообщении.

3 февраля вся изготовленная продукция, а также вещи первой необходимости, средства гигиены, салфетки и все прочее были переданы для наших украинских военных на передовую.