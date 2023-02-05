Украинцев обнадежили новостью по поводу ситуации с электричеством

Главное: В Украине немного сократился дефицит электроэнергии. Но ситуация остается сложной.

Детали: В «Укрэнерго» рассказали, как обстоит ситуация с электричеством в нашей стране. Есть некоторая положительная динамика.

Подчеркивается, что потребление электроэнергии в Украине постепенно растет из-за усиления морозов, а больший рост ожидается с началом рабочей недели.

В то же время, как информируется, дефицит электроэнергии несколько снизился благодаря увеличению производства, но до сих пор сохраняется на существенном уровне.

Сообщается, то имеющийся объем производимой электроэнергии еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

Говорится также о том, что вырабатываемая электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. При этом в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.

Украинцам сказали, что лимиты потребления доведены до всех областей, но ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только в период с 16-00 до 20-00, а в остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

Информируется: «К сожалению, из-за масштабной аварии на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго», в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения. Специалисты разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов».

Резюмируется: «После ремонта в сеть вернулись два блока на ТЭС. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран».

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