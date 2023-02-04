В столице УПЦ передала нуждающимся 100 продуктовых наборов

04.02.23 14:42

Археологи нашли средневековое погребение женщины, которая пережила трепанацию черепа и «родила» в гробу

04.02.23 14:05

Священники Полтавской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь в зону боевых действий

04.02.23 11:48

Названо число жертв войны среди мирных жителей в Киевской области

04.02.23 11:12

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 130 590 солдат

03.02.23 17:06

В НБУ рассказали об еще одной неприятности для страны

03.02.23 16:57

Германия и Швеция намерены еще больше усилить украинскую ПВО

03.02.23 16:43

В Харьковской области произошло массовое отравление людей угарным газом

03.02.23 16:32

Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

03.02.23 16:29

На эти выходные в Украине ожидаются крепкие морозы

03.02.23 16:16

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