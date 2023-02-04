Археологи нашли средневековое погребение женщины, которая пережила трепанацию черепа и «родила» в гробу

Главное: В средневековом погребении археологи нашли останки женщины, похороненной с плодом в утробе. Перед смертью врачи провели ей операцию — трепанацию черепа.

Детали: В средневековом погребении археологи нашли останки женщины, похороненной с плодом в утробе; через некоторое время после захоронения плод покинул тело матери, и его останки нашли между костей ног покойной. Незадолго до смерти беременная пережила трепанацию черепа, заключили итальянские антропологи и медики.



В 2018 году группа итальянских ученых описала редкую находку, сделанную в провинции Эмилия-Романья на востоке Италии — погребение женщины, жившей больше тысячи лет назад. Между бедренными костями женщины археологи, разбиравшие погребение, нашли останки новорожденного младенца, а в черепе женщины обнаружилось аккуратно просверленное отверстие. Медики предложили версию событий, объясняющую обе странности. Перед смертью беременная женщина страдала от повышенного черепного давления, и врачи провели операцию — трепанацию черепа. Женщина перенесла операцию и прожила несколько недель, однако потом скончалась, не родив ребенка. После того, как ее похоронили, газы, выделившиеся при разложении трупа, вытолкнули плод из тела матери.

На момент смерти женщине было 25-30 лет, полагают антропологи, а срок беременности составлял около 38 недель. На медицинское происхождение отверстия в черепе указывают его правильные очертания и отсутствие трещин, которые могли появиться от удара. То, что после трепанации женщина прожила как минимум две недели, указывают признаки начавшегося восстановления тканей вокруг отверстия. Причину смерти установить не удалось.

Древнейшие свидетельства практики трепанации черепа относятся к каменному веку: черепа людей, живших в 7 тысячелетии до н.э., с аккуратно просверленными дырками в черепах находили на территории современной Франции, другие подобные находки доисторической эпохи были сделаны на Алтае и в Южной Америке. Древнейшие письменные описания этой операции находят у греческих и римских врачей. В средневековой Европе к трепанации, по-видимому, прибегали редко; находок, подобной итальянской, немного, а сочетания трепанированного черепа с посмертными «родами» встречается историкам впервые.

Результаты исследования опубликованы в журнале World Neurosurgery.