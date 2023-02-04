Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 130 590 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 130 590 солдат. Уничтожено 3 218 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на субботу, 4 февраля.

Сообщается, что погибли уже 130 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 218 танков, 6 394 боевые бронированные машины, 2 220 артиллерийских систем, 460 РСЗО, 225 средств ПВО, 294 самолета, 284 вертолета, 956 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 081 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 203 единицы специальной техники.

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